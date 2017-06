Nouvelle campagne d'affichage pour RTL2

Depuis hier, RTL2 "la radio du son Pop Rock" a lancé deux campagnes d’affichage à l’occasion des festivals de Nîmes et Nice Music Live. La station invite les auditeurs à gagner des places en écoutant RTL2. Les deux campagnes ont lieu parallèlement dans les villes de Nîmes, Montpellier, Marseille et Avignon pour le Festival de Nîmes et de Nice, Cannes, Saint-Raphaël et Fréjus pour Nice Music Live.