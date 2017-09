Nouvelle "Sortie de Bahut" pour Happy FM

Le concours est désormais ouvert à tous les collégiens et lycéens de la Marne. Le gagnant remportera sa "Sortie de Bahut" dans sa ville, partagera un moment privilégié avec sa star et profitera de l’émission en public pour lui poser ses questions. Cette journée se clôturera par un live et dédicaces de Tydiaz, interprète d'un des tubes de l’été 2017 avec sa chanson "Claro de Luna".

Happy FM est diffusée à Reims (89.8), à Châlons-en-champagne (98.1) et à Epernay (97.6).