Ce nouveau numéro de la revue RadioMorphoses comporte une présentation, 6 articles thématiques, 2 articles hors thème dans la rubrique Varia, 3 positions de thèses et une note de lecture. Le dossier thématique propose à travers des études de cas français mais également anglais, espagnol ou brésilien de réfléchir à la manière dont le numérique affecte la radio et d’appréhender les transformations des formats et des modes d’expression radiophoniques par le déploiement des dispositifs numériques.RadioMorphoses est disponible ICI