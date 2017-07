Nostalgie en forte hausse

Si cette vague ne gâte pas les radios musicales, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Skyrock gagne près d'un demi-point sur un an. Même envolée pour Nostalgie dont les nombreux ajustements semblent séduire de plus en plus d'auditeurs. La radio passe de 5.6 à 6.0 d'audience cumulée. Voilà de quoi bien terminer la saison.