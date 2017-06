Nostalgie accueille Véronique Sanson

Une émission et un animatrice : Véronique Sanson s’installe au micro de Nostalgie, ce jeudi 29 juin de 19h à 21h. Après plus de 40 ans de scène et six ans d'absence, Véronique Sanson est revenue en novembre dernier avec son album "Dignes, Dingues, Donc...". Le quinzième disque studio de sa carrière.