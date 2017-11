Nostalgie Belgique soutient "Iles de Paix"

"Iles de Paix", c’est l’espoir d’un monde plus juste, dans un environnement préservé. Cette association forme les paysans du sud à l’agriculture durable. Aujourd’hui, elle apprend à 300 000 personnes d’Afrique et d’Amérique du Sud à cultiver de manière simple, écologique et peu coûteuse. Rien à voir avec l’assistanat. "L’objectif est de permettre aux populations vulnérables de voler de leurs propres ailes grâce aux techniques acquises et aux processus psychologiques qui se sont enclenchés. C’est à leur tour en devenant un exemple pour leurs voisins que le développement se poursuit" explique Nostalgie Belgique.

Journalistes, animateurs, départements event, promo, comptabilité, administration… Le personnel de N-Group en Belgique (NRJ, Chérie, Nostalgie) se mobilisera les 12, 13 et 14 janvier prochains lors de la grande vente de modules "Iles de Paix".