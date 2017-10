Nostalgie Belgique offre 1 an de loyer à ses auditeurs

Jusqu’au 20 novembre, Nostalgie relance sa grande opération "1 an de loyer" qui permettra à un chanceux auditeur de se loger gratuitement durant un an. Qu'il soient locataires ou propriétaires, les auditeurs ne devraient plus penser à payer leur loyer ni à leur crédit pendant 12 mois, Nostalgie s’en charge.