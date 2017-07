Nostalgie Belgique : la chasse à l'animateur est ouverte

Par ailleurs, Nostalgie Belgique est passé en mode été. Du lundi au vendredi, "les animateurs et journalistes partagent leurs meilleurs plans pour passer un super été" précise la station. Leslie Rijmenams distille des gestes simples et bons pour la planète à réaliser au quotidien avec "Un été pour changer" à 7h32, Camille Delhaye dévoile les "40 bons plans" pour les sorties en famille à 8h45, Maïté Warland revoit les «"40 films cultes" à découvrir ou à revoir à 10h et 17h30 et Philippe Cantamessa offre ses "40 coups de cœur" 100% Love à 14h30 et 23h30.



Enfin, Brice Depasse est également au rendez-vous, du lundi au vendredi à 8h15 et le week-end à 8h20 et 16h30, avec une nouvelle séquence "Secrets Studio" qui raconte les grands secrets des studios belges et des tubes qui ont été produits dans notre pays. Tous les soirs de 19h à 20h, DJ Lilo et DJ Dave Jay sont aux commandes du "SummerMix" en alternance pour offrir toute la musique de Nostalgie mixée non-stop. Et le week-end, c’est double dose avec le best-of de 18h à 20h.