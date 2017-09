Norvège : l'arrêt de la FM n'a pas impacté les audiences

Dans les zones où la radio numérique a supplanté la FM, l'écoute se maintient un niveau stable et élevé. Les radios commerciales marchent bien dans toutes les zones numérisées, les radios locales ont connu soit une baisse, soit une augmentation et les radios du service public, NRK, ont enregistré une baisse du nombre d’auditeurs. "En FM, NRK avait trois des cinq réseaux nationaux. La numérisation a augmenté la concurrence, et cela se reflète dans les chiffres. NRK a également ouvert la voie et a éteint ses émetteurs FM plus tôt que ses concurrents dans de nombreuses régions. Cette tendance était attendue et est également souhaitable. En proposant un ensemble plus large de stations, nous rendons la radio plus pertinente pour le futur. Je suis convaincu que NRK Radio sera aussi importante dans les années à venir que ce fut le cas dans le passé" a analysé Jon Branæs, responsable Radio à NRK.