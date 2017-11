Noémie Pereira : lauréate du concours Radio France de la micronouvelle

Noémie Pereira âgée de 21 ans est donc la lauréate du concours Radio France de la micronouvelle. Elle habite à Clermont Ferrand et est étudiante en Master LLCER Portugais, parcours "Médias et médiation culturelle". "Ce concours était un défi pour moi, une opportunité pour recommencer à écrire. J'ai trouvé le thème "Ensemble" très inspirant et propice à un tel challenge" a expliqué la gagnante

Dany Laferrière, invité d'honneur de "Radio France fête le livre", remettra le prix à Noémie, dimanche 26 novembre à 16h45. Le récit de Noémie sera lu dans plusieurs émissions littéraires des antennes de Radio France, publié sur le site radiofrance.fr, relayé via les réseaux sociaux du groupe et présenté au public lors de Radio France fête le livre.

Noémie Pereira recevra également un lot d'ouvrages primés en 2017 : Prix Medicis, Prix Goncourt, Prix Renaudot, Prix de l'Académie française, Prix Femina, Prix livre Inter, Prix France Info de la bande dessinée d'actualité et du reportage, Prix du roman des étudiants France Culture Télérama, Prix du livre France Bleu des libraires indépendants.



Cerise sur le gâteau, elle assistera en VIP à "Radio France fête le livre", Radio France prenant en charge son transport en train ainsi qu’une nuit d’hôtel pour le gagnant accompagné de la personne de son choix.