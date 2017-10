Nicolas Lespaule de retour sur Oüi FM

À la fin des années 70, Nicolas Lespaule pose sa voix sur les ondes pour la première fois. Il participe à la création des radios libres en 1981 et devient "un des orfèvres de la radio". Animateur, réalisateur, producteur et directeur artistique, il vit son rêve d’enfant depuis 40 ans. Sur Oüi FM, l'animateur devrait proposer "des mixes audacieux, des anecdotes, des pépites musicales dans des versions live et studio, ou encore des reprises remarquables. Cette richesse de programmation va rassembler de nombreux mélomanes avertis, ses "chasseurs de perles" comme il aime à les appeler".