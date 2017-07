Nice : succès du festival "Jazz Off" avec Radio FG

La 7ème édition du "Jazz Off" organisé par la ville de Nice et précédant le "Nice Jazz Festival", s'est déroulée du 1er au 11 juillet dans différents lieux pour permettre à tous de profiter d'animations.

Pour la quatrième fois la Mairie et le "Nice Jazz Festival" ont confié à RadioFG la direction artistique de la soirée de clôture de "Jazz Off", avec une programmation electro, promenade du Paillon.

En tant qu’incubateur artistique, RadioFG a mis en avant des artistes locaux, et notamment le DJ résident FG Loic Lena associé à la chanteuse Mylia, ainsi que des résidents FG Chic et du Hussard avec les Djs Julia et Rosco.