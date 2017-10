Niall Horan chez "Guillaume Radio" sur NRJ

Pour cet événement unique, NRJ offre la possibilité d’assister à cette émission spéciale à un maximum d’auditeurs. Le chanteur viendra se confier sur son futur et premier album "Flicker" mais surtout partager "un moment délirant et plein de surprises" avec toute l‘équipe pour cette émission pleine de rebondissements. Les places sont à gagner jusqu’à lundi soir, uniquement sur l’antenne de NRJ dans l’émission de Guillaume Radio (20h-23h).

Le premier album solo de Niall Horan est attendu pour le 20 octobre prochain et sa tournée "Flicker World Tour" passera par la France le 18 avril 2018 pour un concert au Zénith de Paris.