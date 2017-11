NewStorm : "qui fait l'info ?" : conférence avec franceinfo

Cette soirée sera ponctuée de keynotes, de rencontres, de débats et de sessions de questions-réponses avec les principaux acteurs de l’information et divisée en trois séquences. La première sera consacrée aux algorithmes et aux robots-journalistes car aujourd'hui on nous dit que "le journaliste n’est plus le seul à "choisir la Une" parce que l’intelligence artificielle permet de créer de nouveaux formats éditoriaux, et cela modifie la manière de distribuer l’information. La deuxième sera consacrée aux plateformes et aux nouveaux-formats et la troisième à l'innovation éditoriale ainsi qu'à l'information mobile. Durant la soirée, Francis Goffin (directeur des radios de la RTBF) et (Thomas Duprel) chef éditorial de "Tarmac" reviendront sur le lancement de "Tarmac" nouveau média 100% numérique, destiné à la jeunesse bruxelloise.



franceinfo lancera également la première édition du Prix Newstorm qui récompense l’innovation éditoriale dans les médias francophones et anglophones. Ce prix Newstorm et la mention étudiante seront remis à l’occasion de l’événement.