NRJ : une campagne interactive avec Shazam

Cette nouvelle campagne se décline du 28 août au 15 septembre, les spots seront diffusés en télévision sur les chaînes hertziennes, la TNT, les chaînes Câbles et sur les chaînes Adsl et Satellites. Une campagne qui trouve également une résonnance sur le grand écran dans près de 600 salles des réseaux Médiavision et dans une dizaine de salles du réseau Kinépolis et Cinéville. La campagne "NRJ double votre salaire dans le 6/9" paraîtra dans la PQR, la PQN et la presse hebdo (Le Parisien, Le JDD, Paris Match, Public, L’Equipe, Télé7Jours...) et s’affichera sur les réseaux de panneaux 4x3 du réseau JCDecaux, dans toute la France et le Métro Parisien. Un affichage métro dynamique sera également présent (module vidéo de 10 sec entre 6h et 9h). Enfin, sur le digital, NRJ a prévu la diffusion de capsules teasers et d’un spot de 45’ (version longue) sur nrj.fr, les applis NRJ, NRJplay.fr, NRJ Play sur box, sur les réseaux sociaux NRJ ainsi que d’une campagne display (Grazia, Closer, Be...) et un partenariat avec le Publisher Demotivateur.