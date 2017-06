NRJ : un nouveau partenariat avec Shazam

"Fly est un titre dont nous avions déjà remarqué l'impact auprès du public en décembre dernier, et surtout en janvier : nos données nous indiquaient une activité moyenne de 4 000 shazams par jour et une exposition assez faible, signifiant donc un fort potentiel. Aujourd'hui, nous le retrouvons dans les 25 titres les plus shazamés en France et ce n'est sûrement pas fini !" a pour sa part souligné Julie Lepljus, directrice France chez Shazam.





“Nous sommes ravis d’effectuer cette opération digitale avec Shazam et NRJ. S’entourer de partenaires digitaux créatifs et innovants fait partie de nos priorités 2017. NRJ est un de nos partenaires historiques et Shazam est devenu depuis quelques années un acteur incontournable du secteur de la musique. Nous espérons développer ensemble d’autres stratégies autour de nos artistes” a commenté Thierry Chassagne, président du label Elektra et de Warner Music France.