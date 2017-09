NRJ s'offre le langage Emoji

NRJ offre à ses auditeurs une série de stickers de leurs émotions favorites et de gifs délirants à s’envoyer directement par message ; un moyen d’interaction simple, codifié et décalé, plébiscité par les millenials, pour partager leur quotidien, une humeur ou une information. Depuis hier soir, les auditeurs peuvent s’envoyer via iMessage leur tube préféré diffusé sur leur radio premium NRJ ou sur leur dernière radio digitale NRJ écoutée. Au total, une quarantaine de nouvelles émoticônes viennent rejoindre les rangs des claviers sur les smartphones : un micro NRJ, un trophée NRJ Music Awards, la panthère NRJ qui chille sur le logo... Mais aussi toutes les expressions favorites des animateurs : "êtes-vous plutôt Ouin-Ouin" ou "C’est Qui l’Papa".