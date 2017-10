NRJ s'installe avec Boostee à Angers

Pour cette émission spéciale animée par Niko, NRJ installera ses studios en direct dès 17h depuis le Wallaby's Café (Boulevard Foch)

en présence de l’artiste choletais Boostee. Le chanteur nommé dans la catégorie "Révélation Francophone de l'année" aux NRJ Music Awards 2017 se confiera au micro de NRJ et remettra en mains propres à l’un des auditeurs présents, ses deux places pour assister aux NRJ Music Awards. Tous les Angevins sont invités à venir assister à l’événement.

Le phénomène Boostee ce sont plus de 25 millions de streams sur son single "Pop Corn" et plus de 21 millions de vues cumulées sur ses clips vidéo. Après "Pop Corn", "Feel Alone" et "Let Me Love", Boostee sort un nouveau single "Hello, Aloha", issu de son tout premier album “Bluesky”, sorti en mars de cette année.