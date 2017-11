NRJ prépare un "NRJ Music Tour" à Saint-Louis

Ce concert réunira à partir de 20h sur une même scène Bigflo & Oli, Arcadian, Lisandro Cuxi, Sound of Legend, Aya Nakamura, Alexe, Eddy de Pretto et Basada en pré-show. Comme d'habitude, NRJ proposera une émission spéciale, en direct et en public, dès 14h, avec l'équipe de NRJ Mulhouse (102.1) qui s’installera en direct du centre commercial les Trois Frontières à Saint-Louis avec les artistes du concert pour cette émission animée par Yoann. Ils partageront un moment privilégié avec le public présent avant leur montée sur scène et offriront les dernières places du concert.

En tweetant sa ville et le nom de son chanteur préféré avec le hashtag #NMTSaintLouis, un auditeur tiré sera au sort aura la chance de monter sur scène pour présenter l'artiste de son choix avec les images backstage des artistes et du concert.