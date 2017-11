NRJ organise un "NRJ Music Tour" à Paris

L’événement marquera le grand retour de P!NK en France. Se joindront à l’icône de la pop internationale, la révélation internationale de l’année aux NRJ Music Awards : Rag’n’Bone Man, ainsi que KYO et Malo’. Les places pour vivre ce live seront uniquement disponibles jusqu’au 5 décembre avec : NRJ, Sony Music Entertainement et JBL. Le concert sera entièrement partagé : NRJ fera vivre cet événement à tous les fans connectés en suivant le hashtag #NMTParis sur les réseaux sociaux de la radio. NRJ.fr et NRJ Play partageront également sur leur site les images du concert, les interviews des artistes... Par ailleurs, Sony Music Entertainement France mettra à l’honneur quatre artistes de ces labels Jive Epic et Columbia.

Une soirée en partenariat avec les enceintes portables et les casques audio JBL. La marque présentera sa nouvelle gamme d’enceintes portables et de casques audio au public de l’événement.