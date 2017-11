NRJ et Wipmusic : un partenariat exclusif en Belgique

Le principe de l’application ? Une fois connecté en tant que "music lovers", les auditeurs pourront commencer une session de vidéos musicales pour découvrir de nouveaux artistes autour d’eux. Ils pourront alors s’abonner aux artistes qu’ils aiment et accéder à leurs concerts. "Je suis ravi de la signature de ce partenariat exclusif. Nous renforçons encore notre ancrage local. La musique est l’ADN de NRJ et la découverte de talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait partie de nos missions" a expliqué hier Nicolas Fadeur, Brand Manager NRJ. Pour Charles Doumit, CEO Wipmusic : "Nous sommes ravis de la confiance accordée par NRJ Belgique à Wipmusic ! Ensemble, nous sommes encore plus forts pour redynamiser la musique locale et faire découvrir les artistes belges de demain".