NRJ en direct de la "Get Beauty Paris"

NRJ, partenaire de la "Get Beauty Paris", le plus grand rendez-vous de Youtubeuses mode et beauté de France, installe la #StarBoxNRJ en direct du Parc Floral de Paris, ce samedi 3 juin. Toute la journée, la radio connectera ses fans avec les plus grandes Youtubeuses françaises.