NRJ au coeur de la Technoparade

Le char NRJ/SAM défilera dans la capitale aux sons des DJs résidents de l’émission "NRJ Extravadance" : Jay Style, Morgan Nagoya et Alex Wat ainsi que le DJ Hollandais superstar Nils Van Zandt. Deux auditeurs, sélectionnés par NRJ, vivront "le rêve de leur vie" en mixant pendant 45 minutes chacun, sur le char NRJ, devant des milliers de personnes. À partir de midi, la TechnoParade s’emparera des rues de Paris au départ du Quai François Mitterrand et arpentera les rues et les avenues pour près de six heures de défilé non-stop. Pour vivre en direct l’événement du char NRJ/SAM, les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #TechnoparadeAvecNRJ sur ses réseaux sociaux.