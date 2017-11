NRJ a lancé le "NRJ New Hits Friday"

La première radio musicale de France, dévoile chaque vendredi, à l’antenne, "le nouveau hit d’une superstar NRJ". La semaine dernière Luis Fonsi et Demi Lovato ont été ainsi mis en avant. Les auditeurs peuvent le redécouvrir plusieurs fois dans la journée. Une radio digitale spécialement dédiée, "NRJ New Hits Friday", programme toute la journée la nouveauté musicale, disponible sur l’appli NRJ, le site nrj.fr et NRJ Play via tous les supports multimédias (smartphone, ordinateur, tablette, TV...) Les réseaux sociaux de NRJ se mobilisent également pour faire découvrir à ses auditeurs connectés, le nouveau hit, dès sa diffusion. Par ailleurs, chaque vendredi à 17h20 sur NRJ12, l’émission "Mad Mag" reprendra le "NRJ New Hits Friday" durant toute l’émission.