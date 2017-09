NRJ Réunion fait sa rentrée avec une grille spécifique

Sur NRJ Réunion, la journée commence "toujours fort" avec Akatoto et le Lino Comedy pour "un 5/9 explosif où un Jackpot peut tomber à tout moment". "MyNRJ" reprend ensuite la main de 9h à 13h pour toutes les dédicaces et diffuser tous les titres demandés par les auditeurs, que ce soit par téléphone ou via les réseaux sociaux. L'émission "Party Run" est diffusée l'après-midi avec Johan, ayant auparavant animé la soirée avec succès, c’est la grande nouveauté de le cette rentrée : "ce nouveau programme sera en constante interaction locale et réservera de multiples surprises, jeux, animations et cadeaux à gagner" souligne NRJ Réunion. Fort de son succès, "Le Buzz" revient également à l'antenne de 19h à 23h pour remplir son objectif : "dénicher toute l’actu virale de la Réunion et d’ailleurs".