NRJ In The Park s'installe au Futuroscope

NRJ crée "l’événement musical de l’été à Poitiers" et offre un concert gratuit en plein air, au cœur du Futuroscope. Ce nouvel NRJ In The Park, sera présenté par Cauet, ce samedi 24 juin. À partir de 20h, et pendant près de deux heures, NRJ réunit sur une même scène Keen V, Tal, Ridsa, Keblack, Julian Perretta, AJR, Boostee, Nemo Schiffman, Tydias et le DJ Jay Style en pré-show.

Le site NRJ.fr partagera sur le site les photos du concert et les images backstage des artistes. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NIPFuturoscope sur tous les réseaux sociaux de la radio.