NRJ In The Park s'installe à Trélazé

Plus de 40 000 spectateurs s'étaient rassemblés l’année dernière à Trélazé, près d'Anger, pour l’un des plus grands concerts NRJ, gratuit en plein air, le NRJ In The Park. Ce vendredi 7 juillet, NRJ revient pour la 4e année consécutive au cœur du Parc du Vissoir à partir de 20h. La station réunira sur la scène plusieurs artistes au milieu de l'animateur Guillaume Pley qui présentera la soirée.