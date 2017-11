NRJ Group se mobilise contre la violence faite aux femmes

Sur NRJ la rédaction a notamment relayé la série de mesures prises par le Président de la République pour lutter contre les violences et le harcèlement sexuel, et pour faire de l’égalité femme-homme "grande cause du quinquennat".

Sur Chérie, Stéphanie Loire et Jean-Philippe Doux ont pris la parole dans "Le Réveil Chérie" en soutien pour cette journée internationale et ont rappelé le numéro d’urgence 3919. La radio a également diffusé les interviews de deux personnalités féminines impliquées dans ce débat : Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes et Clara Gonzales, juriste et militante féministe, membre de la Fondation des Femmes.