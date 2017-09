NRJ Group s'apprête à vendre Towercast

Selon Le Figaro, NRJ Group pourrait retirer plus de 300 millions d'euros de cette cession de sa filiale de diffusion de la radio et de la télévision. Jean-Paul Baudecroux a mandaté "Invest Corporate Finance, une boutique spécialisée dans les fusions et acquisitions, pour étudier la cession de Towercast".