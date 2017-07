NRJ Group : nomination de Christine Nguyen Duc Long

Titulaire d’un Master II Droit, Informatique et Technologies nouvelles de Paris XI (Sceaux) et Docteur en droit (Prix de thèse IRPI 2001 "Les conséquences juridiques de la numérisation des oeuvres – aspects de droit d’auteur et droits voisins"), Christine Nguyen Duc Long a été successivement, en 2001, directrice adjointe juridique programmes puis, depuis 2007, directrice juridique édition du groupe Canal+. Elle est également maître de conférence associée à Paris I Panthéon Sorbonne dans le cadre du Master II – Droit, Economie et Gestion de l’Audiovisuel (D2A).