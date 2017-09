NRJ Group : nomination de Béatrice Leroux-Barraux

Le groupe NRJ annonce la nomination de Béatrice Leroux-Barraux en qualité de directrice générale en charge du développement commercial et des développements commerciaux numériques du groupe NRJ. À ce titre, et rattachée directement au PDG, Jean-Paul Baudecroux, elle sera chargée de définir et de développer la stratégie commerciale des médias du groupe NRJ.