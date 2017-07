NRJ Group : "Bonne résistance de l’activité radio"

Au premier semestre 2017, les activités internationales du Groupe enregistrent une progression du chiffre d’affaires de 9,8% à 19,0 M€ portée par l’Allemagne, l’Autriche et la contribution des nouvelles licences concédées, notamment en Egypte, en Géorgie et au Maroc. En conséquence, le résultat opérationnel courant du pôle Activités Internationales progresse de 26,8% à 7,1 M€. NRJ Group entend continuer son développement à l’international au second semestre 2017, via notamment la concession de nouvelles licences de marque.

Enfin, au cours du premier semestre 2017, le chiffre d’affaires du pôle Diffusion s’établit à 26,7 M€ et affiche une baisse de 8,2% par rapport au premier semestre 2016, du fait de l’impact de l’arrêt des prestations de diffusion des multiplexes R5 et R8 (effectif depuis le 5 avril 2016). Corrigé de cet effet, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 1,5% portée par l’activité de diffusion FM.