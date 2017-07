NRJ Belgique va relooker une colocation d'auditeurs

Dès le 31 juillet et jusqu’au 20 août, les auditeurs de NRJ Belgique, vivants en kot ou en colocation, pourront s’inscrire via le formulaire disponible uniquement sur l’application "NRJ Belgique". Dès le 21 août, cinq kots seront sélectionnés. Chaque kot ou coloc’ bénéficiera d’une petite vidéo mise en ligne dès le 28 août sur NRJ.be. Du 28 août au 8 septembre, les auditeurs pourront parier sur celui qui ressortira vainqueur et remporter des chèques cadeaux IKEA ! Le grand gagnant sera révélé par Wendy le vendredi 8 septembre entre 16h et 19h à l’antenne. Le final aura lieu le vendredi 22 septembre avec la révélation de la fin des travaux.