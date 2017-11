NRJ Belgique rejoint la plateforme Radioplayer.be

L’intérêt du développement de Radioplayer.be n’a pas échappé à N-Group et à ses marques Nostalgie, Chérie et NRJ Belgique. Partenaire du projet dès ses débuts en 2014 avec Nostalgie Belgique, N-Group qui avait déjà renforcé l’offre de radios sur Radioplayer.be avec Chérie Belgique et ses webradios en 2016, amène maintenant NRJ Belgique et 17 radios digitales sur la plateforme. Outre NRJ Belgique, les auditeurs retrouveront également plusieurs radios digitales de la célèbre marque : NRJ Hits, NRJ Hits of the Week, NRJ Rap Fr, NRJ Nouveautés, NRJ Love, NRJ Best Ever, NRJ Dance, NRJ Music Awards, NRJ Summer Hits, NRJ Latino, NRJ Hits of the month, NRJ pour le sport, NRJ Guillaume 2.0, NRJ Discover, NRJ Relax, NRJ Hits 2000 et NRJ Hits 90.