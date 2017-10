NRJ Belgique : la matinale fête Halloween

Un seul mot d’ordre pour le public présent : tout le monde devra être déguisé pour assister et à participer à cette matinale diffusée sur NRJ Belgique. Fantômes, sorcières, vampires, le studio attend des auditeurs... terrifiants.

Olivier Duroy, Amélie, JerM et le Commandant recevront aussi Philippe Geluck et Lisandro Cuxi, le gagnant de la dernière saison de "The Voice". Forcément, et malgré les déguisements en lien avec cette fête des horreurs, la bonne humeur restera à l’honneur sur NRJ Belgique