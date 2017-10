NRJ Belgique envoie ses auditeurs à Cannes

Depuis lundi, les auditeurs de NRJ Belgique doivent repérer le double Hit "The Weeknd" sur l'antenne. Et donc, dès que les deux Hits se suivent, c’est le moment pour tenter sa chance de vivre les "NRJ Music Awards" depuis la Croisette sur le tapis rouge.

The Weeknd, Charlie Puth, Indochine et Ed Sheeran ont déjà confirmé leur présence à Cannes.

Les auditeurs ont également jusqu’au 29 octobre à minuit pour voter et élire leur artiste préféré par catégorie via NRJ.be.