NRJ Belgique attire les Millennials

Pour Kim Beyns, Brand and Strategy Director à N-Group, "s’adresser à une cible comme celle des Millennials, cela nécessite une réinvention permanente. Il nous fallait réinventer NRJ sans pour autant toucher à son ADN. Nous savons que le changement en radio n’est pas toujours récompensé à court terme par les auditeurs les plus fidèles. Nous sommes donc satisfaits de voir que notre stratégie récolte ses premiers résultats". NRJ reste également le leader historique sur les étudiants avec 20% de PDM et les 12-24 ans avec 19.9% de PDM. La grande volatilité d’une vague à l’autre des critères de mesure de l’audience impose néanmoins la plus grande prudence dans l’analyse des chiffres (lire également ICI ). Sur la période cumulée, soit la saison septembre 2016-juin2017, NRJ Belgique obtient 5.9% de PDM.