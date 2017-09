NETIA présentera ses solutions à l'IBC

Forts de leur longue expérience du secteur et notamment de la relance d’un éditeur de logiciels allemand du secteur, avec lequel existent des perspectives de synergie et de partenariat, les nouveaux actionnaires ont inspiré trois orientations stratégiques cohérentes. D'abord, réinscrire NETIA au cœur de l’écosystème numérique de la Métropole de Montpellier. Ensuite, systématiser les bonnes pratiques informatiques à hauteur des enjeux. Enfin, refonder la relation avec ses clients radio existants pour optimiser ensemble l’expérience de leurs auditeurs. Le déménagement du siège social, achevé début août, visait à permettre de mieux accueillir les visiteurs, de collaborer plus étroitement avec les acteurs de la "Sunny French Tech" régionale et de recruter plus aisément.



"Nous avons déjà embauché 3 nouveaux salariés en CDI ; nous nous situons maintenant au cœur du quartier des affaires de Montpellier, bénéficiant de meilleures infrastructures de communication et de transport bien en prise avec la Métropole Numérique". NETIA veut désormais se recentrer sur son cœur de métier, la radio, et s'aligner sur les attentes de ses clients existants. Un Chief Customer Officer, rapportant au Président viendra prochainement renforcer le leadership de NETIA et s'assurer du succès de cette relance.