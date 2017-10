N-Group offre 100 minutes à 15 associations

Avec près d’une centaine de candidatures reçues cet été, quinze associations d’horizons différents, connues ou moins connues, avec différents objectifs, bénéficieront d’une vague publicitaire sur Nostalgie, NRJ & Chérie avant la rentrée 2018. Chaque cause défendue aura ainsi 100 minutes pour convaincre les auditeurs de faire un geste solidaire. Parmi les associations retenues, "Fruit Collect" qui cueille les fruits non-consommés des jardins de particuliers afin de les redistribuer à des personnes dans le besoin, "Les Compagnons Dépanneurs" qui remettent en état des logements des personnes sans ressources ou encore "Be Code" qui propose une formation gratuite de six mois pour devenir développeur web, afin de trouver du travail rapidement dans un secteur en demande.