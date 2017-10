Musique : une table ronde animée par la Ferarock

"Le rôle des medias dans le développement d'un projet musical indépendant". Voilà pour le thème de cette table ronde qui se tiendra à ce samedi 14 octobre, de 14h15 à 15h30, à l'occasion du rendez-vous annuel des Indés et de l'autoproduction. Cette rencontrer devrait permettre de démonter que l’émergence de nouveaux médias sur le net, et la recomposition du paysage de la presse dans son ensemble, peuvent ouvrir de nouvelles opportunités à qui sait s’adapter. Comment profiter des nouvelles possibilités offertes par l’arrivée de nouveaux entrants, comment communiquer efficacement avec les médias, trouver des relais et des partenaires pour soutenir son projet ? Comprendre les nouveaux enjeux stratégiques du web... autant de questions qu’aborderont les intervenants de cette table ronde. Avec notamment la participation de Marc Mithouard, président de la Ferarock et programmateur de Radio Activ’, une radio membre de la Ferarock à Saint-Brieuc.