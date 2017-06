Munich accueille le WorldDAB Automotive Event

Une zone d'exposition dédiée avec des démonstrations et des produits de l'industrie radio et automobile, ainsi que des sessions d’échanges, donneront aux participants l’occasion unique de créer de nouveaux liens et de mettre à jour leur connaissance sur la Radio Numérique Terrestre.Le programme final est disponible ( ICI ). Les radios participantes et les professionnels pourront notamment comprendre les chantiers que le Conseil supérieur de l’audiovisuel entend poursuivre pour faire de la RNT un succès en France. Mais également, ce qui en fait déjà une réussite à l’étranger et comment les acteurs du monde de l’automobile y répondent.