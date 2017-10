Mouv' : seconde édition de Hip Hop Symphonique

"La volonté de Mouv’, de la Direction de la Musique et de la Création culturelle de Radio France et de l’Adami à travers ce concert est de promouvoir la grande richesse des cultures Hip-Hop en leur offrant un cadre et des moyens exceptionnels et de valoriser les cultures classiques auprès du jeune public. Tel est le pari engagé par les coproducteurs et tous les artistes-interprètes du projet. L’Adami poursuit ainsi ses activités de soutien pour les musiques urbaines et classiques" explique Mouv'.

La première édition s’est tenue le 2 juillet 2016 à l’Auditorium de Radio France avec MC Solaar, IAM, Youssoupha, Bigflo & Oli et

Ärsenik. Elle s’est exportée hors-les-murs et a été rejouée dans le cadre du festival Jazz à Vienne le 2 juillet 2017.