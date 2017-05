Mouv’ en direct de 5 villes pour un multiplex 100% Hip Hop

Le "Mouv’ Live Show", le grand rendez-vous de la musique urbaine en live, fera partie des cinq grands événements gratuits clôturant "Rendez-vous Hip Hop". À Nantes, Issam Krimi et The Ice Kream recevront sur la grande scène du Cours Saint-Pierre Disiz La Peste, Phénomène Bizness et Les Sages Poètes de la rue, qui interpréteront des versions revisitées et exclusives de leurs titres. Le concert, organisé avec le soutien de la Sacem, sera diffusé en direct sur l’antenne, et en vidéo sur le compte Facebook de la chaîne et sur mouv.fr à 19h. Mouv’ diffusera sur l’antenne le Mouv’ Live Show à 19h, et de 20h à 23h, les concerts de Sofiane à Lille, et d’A2H et Deen Burbigo à Paris.