Mouv' en direct d'Aulnay-sous-Bois

Ce mercredi, le lycée Voillaume recevra l’équipe de la matinale Good Morning Cefran. Pour cette émission spéciale, des lycéens s’improviseront animateurs et chroniqueurs. Ils interviendront sur l’antenne après avoir préparé leur intervention au cours d’un atelier radio la veille, avec les animateurs Pascal Cefran, Vivi, Gianni, DJ First Mike et Willaxxx. Invitée de l’émission, la chanteuse Aya Nakamura les rejoindra dès 8h. À 20h débutera un First Mike Radio Show dédié au label Bomayé Musik. Naza et ses invités seront aux côtés de DJ First Mike pour un live au Nouveau Cap, centre culturel et salle de spectacles d’Aulnay-sous-Bois. Le show sera diffusé en vidéo en direct sur le compte Facebook de la chaine.