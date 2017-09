Mouv' : "développer l'audience sur tous les supports"

"Les auditeurs et particulièrement les plus jeunes ont retrouvé le chemin de nos fréquences partout sur le territoire. Ils sont aujourd’hui 400 000 à nous écouter quotidiennement et surtout près de 50 % des 13-34 ans déclarent connaître la marque Mouv’ grâce à sa présence sur tous leurs carrefours d’audience digitaux. Cela nous donne aujourd’hui de multiples responsabilités. Celle en premier lieu de continuer à développer notre audience sur tous les supports. Celle également d’enrichir notre proposition en permanence pour fidéliser et surprendre ce nouveau public. Mais surtout celle d’imaginer un langage commun, aussi bien musical que culturel, autant populaire qu’expert, qui s’adresse au plus grand nombre de jeunes" explique Bruno Laforestrie.

Si les équipes ont eu, la saison dernière, la satisfaction de récolter les premiers fruits d’audience d’un travail mené depuis la lancement d'une nouvelle version en février 2015, Mouv' veut "trouver l’expression pour accompagner pour les prochaines années le développement de notre projet de média jeune de service public".