Mouv' : Snap’N’Mix s'installe à La Rochelle

Mouv’ installera son studio à La Rochelle jeudi 13 juillet, au coeur de la 33e édition du festival de musique des Francofolies.

Romain, Salma et Dirty Swift proposent une émission Snap’N’Mix spéciale, à retrouver en direct de 17h à 20h. Ils recevront en studio MHD, Black M et Georgio juste avant leur concert sur la scène Jean-Louis Foulquier à 19 h.

Sur Mouv', l'émission Snap’N’Mix est diffusée du lundi au vendredi de 17h à 20h. Présentée par Romain, accompagné de Dirty Swift et de Salma, Snap’N’Mix propose le meilleur du son Hip Hop, ponctué par des mix de Dirty Swift chaque heure ainsi que actualité people et les gossips du moment sont dévoilés par Salma, qui passe également en revue le top des articles à ne pas manquer sur mouv.fr.