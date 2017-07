Mort d’un pionnier : Pierre Henry

Pour nombre de jeunes créateurs de cette époque (1946), tout était possible, et Pierre Henry fit le choix d’inventer une nouvelle musique en mettant à profit les ressources techniques de la radio qu’il utilise comme une lutherie expérimentale. Ainsi, naîtra la musique électroacoustique, également appelée à ses débuts musique concrète. Pierre Henry sera nommé, au sein de la RTF, chef du GRMC (Groupe de recherche sur les musiques concrètes), qui deviendra en 1958 le GRM (Groupe de recherches musicales), qui poursuit aujourd’hui l’aventure de cette musique inédite, faite de sons et non pas de notes.