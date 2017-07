Michel Onfray dans un coffret France Culture

Dans ce coffret France Culture de 16 CD, Michel Onfray raconte son père, dans la vie et dans la mort, et l’expérience déterminante du deuil. Il aborde les facettes du temps, pour le corps, pour l’esprit, mais aussi pour les civilisations. Sur la piste du peuple tsigane, nous apprenons par exemple à se réapproprier une vision ancestrale et apaisée du temps. Cosmos est l’aboutissement d’une pensée appuyée sur les vérités naturelles et sensibles du monde qui nous entoure, une philosophie pratique et passionnante destinée à nous faire saisir pleinement le présent.

Paru le 2 juin dernier, ce coffret est une coédition Frémeaux & Associés, France Culture et Université populaire de Caen.