Merci et bonnes vacances !

L'envie notamment d'être loin du tumulte digital et de "se poser" se font ressentir depuis déjà quelques jours. Cette journée est donc, un peu, une délivrance après une saison 2016-2017 dense, riche souvent éprouvante mais incontestablement réussie pour la Lettre Pro de la Radio. Alors, nous partons en vacances avec le sentiment du devoir accompli et avec une énorme envie de pouvoir, enfin, profiter pleinement de notre famille et de nos proches.

Durant ces quelques semaines estivales, nous assurerons une veille toute relative de l'actualité de la radio. C'est une occasion pour vous d'aller vous balader aux quatre coins du site, de profiter de plus de 10 000 articles en ligne ou de feuilleter les 92 magazines consultables en téléchargement. À moins que vous ayez prévu le même programme que le nôtre : ne rien faire.



À l'ombre ou sous le soleil, bonnes vacances !