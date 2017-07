Merci de me répondre !

Lorsqu’un auditeur vous contacte, vous devez lui répondre. Dans tous les cas. Systématiquement. Obligatoirement. Inévitablement. Comme lorsque vous organisez un jeu sur votre antenne, il n’y a jamais de perdant. Certes, le cadeau mis en jeu est remporté par celui qui trouve la réponse mais d’autres cadeaux, plus symboliques, seront réservés aux perdants pour éviter la déception et afin de préserver un bon esprit et une bonne image envers votre bassin, votre tribu, votre communauté…

Du simple accusé de réception à une réponse plus précise, l’auditeur bénéficiera d’une suite à la démarche qu’il a entreprise dans votre direction. Objectif : saluer son écoute active et sa fidélité.



# 01 il vous félicite après avoir entendu une chronique, une chanson, un débat… Vous le remerciez de l’intérêt qu’il porte à votre radio et précisez que cette remarque renforce vos convictions.



# 02 il recherche les références citées sur l’antenne d’un livre ou d’un film… Vous le remerciez de l’intérêt qu’il porte à votre radio et vous lui indiquez comment se le procurer.



# 03 il souligne une erreur dans le traitement d’une information… Vous le remercier de l’intérêt qu’il porte à votre radio et vous lui indiquez que le journaliste a été averti par sa juste remarque.



# 04 il vous fait part de son désaccord dans le ton employé par un de vos animateurs. Vous le remercier de l’intérêt qu’il porte à votre radio et vous abondez dans son sens.



# 05 il regrette de ne pas avoir reçu le DVD qu’il a gagné. Vous le remercier de l’intérêt qu’il porte à votre radio et vous lui envoyez le DVD promis, et, un album pour montrer votre attachement.